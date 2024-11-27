Россиянам рассказали о существенных преимуществах УАЗ «Буханка»

Автомобильный эксперт Егор Васильев заявил 1prime.ru, что обсуждения о признании УАЗ «Буханка» трактором являются некомпетентными. При этом он отметил преимущества автомобиля.

«По своим скоростным характеристикам «Буханка» без проблем вписывается в любой разрешенный ПДД скоростной режим. При этом динамических характеристик авто хватает и при движении в рамках городского трафика. Я бы даже отметил, что с этой точки зрения «Буханка» довольно безопасна, она не может мгновенно ускориться и резко изменить направление движения», — пояснил он.

Также он отметил, что при соблюдении ПДД проблем с УАЗ «Буханка» не возникает.

До этого в России Национальный автомобильный союз (НАС) потребовал лишить УАЗ «Буханку» звания автомобиля — модель предлагается признать трактором. Соответствующая заявка уже находится в Минпромторге.

В НАС напомнили, что одобрение типа транспортного средства у модели заканчивается в текущем году. «Буханку» предлагают признать самоходным транспортным средством, то есть трактором.

В августе Хайцеэр рассказал «Газете.Ru», что «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог.

Ранее УАЗ решил улучшить качество своих автомобилей.