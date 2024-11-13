Новый УАЗ «Патриот» появится в 2025 году. Мы узнали подробности Автоэксперт Цыганов: новый УАЗ «Патриот» будет дороже на 12%

УАЗ «Патриот» обновится в ноябре 2025 года. Внедорожник получит долгожданную дизельную версию и еще целый ряд важных изменений. Чего ждать от новинки и сколько она будет стоить — в материале «Газеты.Ru».

В ноябре 2025 года Ульяновский автозавод (УАЗ) выпустит долгожданную обновленную версию «Патриота», сообщила «Газете.Ru» пресс-служба производителя. Рестайлинговая машина действительно получит целый ряд важных изменений, включая новый силовой агрегат.

«Под занавес грядущего года мы планируем представить обновленную версию нашей флагманской модели.

Основным новшеством для внедорожника станет силовой агрегат — дизельный двигатель и 6-ступенчатая механическая коробка передач»,

— рассказали «Газете.Ru» на УАЗе.

Кроме того, «Патриот» ждут и некоторые эстетические изменения, которые коснутся оптики и дизайна интерьера. Характеристики мотора, а также стоимость модели, компания пообещала озвучить в «определенной перспективе».

close Никита Чуйко/Quto.ru

Предполагается, что дизель, который получит «Патриот», является производной от 2-литрового двигателя коммерческого автомобиля Sollers Argo. Мощность мотора на обновленной модели внедорожника должна составить 136 л.с., уточнила «РГ».

Чего ждать

Объем грядущих обновлений в «Патриоте» зависит от временных и финансовых возможностей, заявил автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Раньше на УАЗы уже пытались ставить дизельные двигатели, но с переменным успехом.

А сейчас действительно появился шанс, что китайский 2-литровый двигатель JAC, который постепенно локализуют в Елабуге, будет устанавливаться на автомобили компании, в частности на «Патриот», — отметил он.

close Армейский УАЗ «Патриот» с пулеметом на репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Александр Гальперин/РИА Новости

Кадаков добавил, что механическую коробку обновленная модель тоже получит от фирмы JAC. Пока ее собирают из китайских комплектующих на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ). Также Кадаков ожидает появление новой раздаточной коробки с электронно-механическим управлением.

«В грядущем обновлении фактически весь силовой агрегат и часть трансмиссии должны обновиться.

Это для любого внедорожника серьезная новость, а для УАЗа — тем более.

Потому что у моделей были проблемы и с мотором (нехваткой тяги в некоторых режимах), и с нынешними МКП», — пояснил автоэксперт.

close Никита Чуйко/Quto.ru

Среди внешних изменений стоит ожидать новые светодиодные фары и задние фонари. Внутри салона обновится передняя панель и отделка центрального тоннеля. Также появится новый трехспицевый руль, считает Кадаков.

«Превратится ли УАЗ «Патриот» из-за нововведений в какой-то другой автомобиль? Нет. Придадут ли обновления ему какие-то новые потребительские свойства? Да», — подчеркнул главред «За рулем».

Кадаков пояснил, что для некоторых покупателей версия «Патриота» с дизелем окажется предпочтительнее. Однако УАЗ не снимет с конвейера бензиновую модель, которая, вероятно, тоже получит внешние изменения. В связи с расширением гаммы модификаций потенциальный круг покупателей должен стать больше, говорит эксперт.

В чем сложности

Судьба обновленной версии «Патриота» во многом зависит от того, насколько удачно получится адаптировать новый силовой агрегат, заявил в беседе с «Газетой.Ru» автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«К моторам JAC особых эксплуатационных претензий нет.

Они среднего качества, как и любые китайские двигатели: не часто ломаются, но и не сильно надежные.

Все зависит от компоновочных проблем c двигателем, которые влияют на удобство эксплуатации. Когда-то в «Патриот» пытались засунуть мотор Ford, но он не влез и приходилось лонжероны перекраивать. Это уже было экономически нецелесообразно», — напомнил эксперт.

close УАЗ

При этом Цыганов считает, что если бы не особая экономическая ситуация в России, которая вызывает высокий спрос даже на старые автомобили, то машины УАЗа уже бы утратили интерес клиентов.

«В других рыночных условиях «Патриот» бы уже давно был на свалке истории, и никто бы про него не вспоминал», — считает он.

Сколько будет стоить

Опрошенные «Газетой. Ru» эксперты сошлись во мнении, что ценник на обновленный «Патриот» перепишут.

«Очевидно, что версия с дизелем будет сильно дороже.

К стоимости это добавит порядка 10–12%. Никак не меньше.

Локализация силового агрегата тут идет ради самой локализации, а не ради экономической целесообразности. УАЗу предстоит большая работа, и она обязательно отразится на конечной стоимости», — резюмировал Сергей Цыганов из «Русского автомобиля».