«АвтоВАЗ» модернизировал Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал поставлять своим дилерам внедорожники Lada Niva Travel с подушкой безопасности. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «Вконтакте».

«Началась отгрузка автомобилей Lada Niva Travel с подушкой безопасности дилерам, в комплектации » Люкс» присутствует глянцевая накладка на рулевом колесе,на комплектациях ниже, без неё», — говорится в сообщении паблика.

До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Кроме того, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами. Это произойдет уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в России у дилеров появились новые кроссоверы Changan CS75 Plus.