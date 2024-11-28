В Хабаровске сотрудники МЧС помогли автомобилистам заехать в горку после снегопада

В Хабаровске сотрудники МЧС оказали помощь автомобилистам, которые в результате снегопада не могли преодолеть подъем дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

«Машины массово вязнут в снегу в центре Хабаровска. Обильный снегопад добавил кучу проблем: водители не могут вскарабкаться в горку. На выручку приходят сотрудники МЧС», — говорится в сообщении.

Авторы Telegram-канала заметили, что утро у сотрудников ведомства «выдалось по-настоящему бодрым».

Накануне сообщалось, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска ввела режим ЧС в городе из-за снежной бури. Администрация призвала водителей Благовещенска с высокопроходимыми автомобилями помочь с доставкой продуктов и медикаментов маломобильным горожанам. Помимо этого, власти города перевели школьников на дистанционное обучение.

В ночь на 26 ноября в Благовещенске выпало почти три декадные нормы осадков. По данным властей, сегодня погода в городе побила рекорд 97-летней давности.

Ранее рейсы, следовавшие в Благовещенск, сели в Хабаровске из-за снегопада.