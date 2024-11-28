Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске сотрудники МЧС помогли автомобилистам заехать в горку после снегопада

Amur Mash: в Хабаровске сотрудники МЧС вручную толкали автомобили в горку

close
МЧС Хабаровского края

В Хабаровске сотрудники МЧС оказали помощь автомобилистам, которые в результате снегопада не могли преодолеть подъем дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

«Машины массово вязнут в снегу в центре Хабаровска. Обильный снегопад добавил кучу проблем: водители не могут вскарабкаться в горку. На выручку приходят сотрудники МЧС», — говорится в сообщении.

Авторы Telegram-канала заметили, что утро у сотрудников ведомства «выдалось по-настоящему бодрым».

Накануне сообщалось, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска ввела режим ЧС в городе из-за снежной бури. Администрация призвала водителей Благовещенска с высокопроходимыми автомобилями помочь с доставкой продуктов и медикаментов маломобильным горожанам. Помимо этого, власти города перевели школьников на дистанционное обучение.

В ночь на 26 ноября в Благовещенске выпало почти три декадные нормы осадков. По данным властей, сегодня погода в городе побила рекорд 97-летней давности.

Ранее рейсы, следовавшие в Благовещенск, сели в Хабаровске из-за снегопада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами