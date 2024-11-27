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Рейсы, следовавшие в Благовещенск, сели в Хабаровске из-за снегопада

Следовавшие в Благовещенск рейсы отправились в аэропорт Хабаровска из-за погоды

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Александр Кряжев/РИА Новости

Самолеты, следовавшие в Благовещенск, отправились на запасной аэродром из-за погодных условий в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Всего три воздушных судна из Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока не смогли приземлиться в Благовещенске, их направили в Хабаровск.

Известно, что на вылет из Благовещенска задержаны все рейсы, которые ушли в Хабаровск.

Причиной произошедшего стал снегопад, который продолжается в городе уже около двух суток. В ночь на среду специалисты зафиксировали 13 миллиметров осадков.

Ситуация с погодой повлияла на ситуацию в городе. Обильные осадки стали причиной транспортного коллапса, учебные заведения перевели на дистанционный формат обучения.

В регионе работают спасатели, которые помогают местным жителям вытаскивать машины из сугробов.

Ранее летевший из Москвы самолет экстренно сел в Баку.

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