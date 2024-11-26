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Снежный циклон принес в Благовещенск рекордные почти за 100 лет осадки

В Благовещенске из-за циклона зафиксировали рекордные за последние 97 лет осадки

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Depositphotos

В Благовещенске за ночь на 26 ноября выпало почти три декадные нормы осадков. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация столицы Амурской области.

По данным властей, сегодня погода в городе побила рекорд 97-летней давности. Однако синоптики предупредили, что цифры не окончательные и снег все еще продолжает идти.

Все службы города работают в режиме повышенной готовности, специалисты круглосуточно убирают дороги и территории от снега. В Благовещенске и городском округе наблюдается сложная дорожная обстановка и выросло число ДТП. Из-за снегопада в целях безопасности отменили 11 междугородних автобусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей некоторых территорий Урала и Сибири ожидает аномально высокая температура. Он добавил, что аномально теплая погода связана с циклонами в южной части Северного Ледовитого океана, несущими теплую воздушную массу из Атлантики.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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