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Водителям рассказали, сколько времени надо прогревать двигатель зимой

Автоэксперт Баканов: прогревать двигатель зимой надо две минуты

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Depositphotos

Зимой автомобиль надо прогревать не более двух минут, Об этом сообщает news.ru со ссылкой на автомобильного эксперта Петра Баканова. Это необходимо для того, чтобы масло из картера дошло до всех верхних точек двигателя и появилась надежная масляная пленка.

«Чем ниже температура воздуха, тем более густым будет масло. Поэтому зимой постоять и прогреть немного двигатель все же нужно. Но прогревать машину 10–15 минут смысла никакого нет. Не надо греть автомобиль больше одной-двух минут», — сказал Баканов.

В то же время он призвал разгоняться плавно. Прогрев мотора будет гораздо эффективнее во время движения, а первый километр для машины — это как разминка для человека перед тренировкой.

До этого российским водителям посоветовали поменять моторное масло в автомобиле в преддверии зимы. Отказ от этой процедуры нередко приводит к повреждениям двигателя, поскольку в старой технической жидкости скапливаются продукты сгорания топлива, говорят эксперты. В итоге риск загустевания масла в мороз повышается. Смена масла особенно важна для старых машин. Для зимы водителям посоветовали выбирать синтетическую жидкость с низкой вязкостью.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что владельцам китайских автомобилей необходимо внимательно отнестись к подготовке машин к зиме. Помимо масла, надо поменять родные масляные фильтры на продукцию более популярных и проверенных временем брендов.

Ранее россиянам объяснили, зачем менять масло в авто, стоявшем на приколе.

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