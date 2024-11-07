Названы три причины для смены моторного масла зимой

Российским водителям нужно поменять моторное масло в автомобиле в преддверии зимы. Об этом «Российской газете» рассказал технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев.

«С понижением температуры моторное масло становится более вязким, что затрудняет его циркуляцию по двигателю и уменьшает вероятность успешного пуска ДВС в мороз. Если масло старое или его уровень слишком низкий, оно не сможет должным образом защищать мотор от износа», — заявил он.

Еще одна причина — отказ от замены масла нередко приводит к повреждениям двигателя, поскольку в старой технической жидкости скапливаются продукты сгорания топлива. В итоге риск загустевания масла в мороз повышается. По словам Бахарева, смена масла особенно важна для старых машин. Для зимы он посоветовал выбирать синтетическую жидкость с низкой вязкостью.

До этого синоптики сообщили, что для российских автомобилистов предстоящая зима станет настоящим испытанием. Водителей ожидают резкие перепады температуры, сильные снегопады и частые ДТП. В автосервисах уже предупреждают о длинных очередях. Как подготовить авто к зиме и сколько за это придется заплатить — читайте в материале «Газеты.Ru».

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