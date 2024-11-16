Россиянам рассказали, как подготовить китайский автомобиль к зиме

Владельцам китайских автомобилей необходимо внимательно отнестись к подготовке машин к зиме. Об этом изданию NEWS.ru сообщил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«Не стоит забывать, что в России машины зачастую эксплуатируются в условиях суровых морозов и бездорожья. Авто из Поднебесной подчас к таким условиям не особо адаптированы. Отсюда и многочисленные жалобы автомобилистов на поломки», — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что перед наступлением холодов следует тщательно проверить уровень всех технических жидкостей, залить «зимнее» масло, а также поменять родные масляные фильтры на продукцию более популярных и проверенных временем брендов.

Кроме того, необходимо проверить топливную систему, так как у китайских машин низкое качество материалов и деталей. В условиях сильных морозов материал топливопроводов может просто треснуть, а при попадании бензина или дизеля на детали машины автомобиль рискует загореться, сказал Субботин.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла. При этом некоторые производители присадок предлагают купить составы, которые позволяют мотору функционировать без смазки, однако эти утверждения более чем сомнительны.

Ранее россиянам объяснили, что будет с мотором, если в него налить больше масла.