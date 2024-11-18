Россиянам объяснили, зачем менять масло в авто, стоявшем на приколе

В автомобиле, стоявшем на приколе, нужно поменять масло, но есть несколько нюансов. О них «Российской газете» рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.

«Во-первых, где стоял автомобиль. Оптимальный вариант — теплый бокс. Тогда достаточно проверить уровни технических жидкостей, заряд аккумулятора и можно эксплуатировать машину дальше», — заявил он.

Однако в случае, если машина долго находилась без движения на открытом воздухе или в гараже, то в ее двигателе появляется конденсат. По словам Сокуева, предсказать реакцию сложносоставного моторного масла с ним тяжело.

Еще один риск связан с тем, что если масло целый год не перемешивается, то его компоненты вступают в химическую реакцию или начинают расслаиваться. В результате в моторе может получиться коктейль, который навредит двигателю. В связи с этим Сокуев посоветовал заменить масло в машине, если она долго простояла на улице.

До этого российским водителям посоветовали поменять моторное масло в автомобиле в преддверии зимы. Отказ от этой процедуры нередко приводит к повреждениям двигателя, поскольку в старой технической жидкости скапливаются продукты сгорания топлива, говорят эксперты. В итоге риск загустевания масла в мороз повышается. Смена масла особенно важна для старых машин. Для зимы водителям посоветовали выбирать синтетическую жидкость с низкой вязкостью.

Также синоптики сообщили, что для российских автомобилистов предстоящая зима станет настоящим испытанием. Водителей ожидают резкие перепады температуры, сильные снегопады и частые ДТП. В автосервисах уже предупреждают о длинных очередях. Как подготовить авто к зиме и сколько за это придется заплатить — читайте в материале «Газеты.Ru».

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