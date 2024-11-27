Стало известно, в каком регионе России появится новый завод китайских машин

Автозавод, который займется выпуском китайских автомобилей, в рамках партнерства «Ростеха» с автопроизводителем из Китая может быть размещен в Новосибирской или Иркутской области. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на председателя Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича.

«Сейчас идет обсуждение создания завода одной китайской автомобильной компании совместно с «Ростехом», — приводит агентство слова главы РАСПП.

Манкевич уточнил, что в качестве приоритетного региона для размещения этого проекта рассматривается Новосибирская область, в качестве альтернативы рассматривается Иркутская область. Строительство завода должно начаться во втором полугодии 2025 года или в начале 2026-го. С какой именно китайской компанией будет заключено партнерство, он не указал.

Создание в России нового автозавода в партнерстве с китайским автопроизводителем анонсировал ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ранее стало известно, что УАЗ продлит сертификацию «Буханки» как автомобиля.