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УАЗ отказался превращать «Буханку» в трактор

УАЗ заявил о продлении сертификации «Буханки» как автомобиля

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УАЗ

УАЗ намерен в ближайшее время продлить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для автомобилей семейства СГР («Буханка» и грузовик на ее базе). Об этом сообщают «Известия».

«Совсем недавно для данной модели был проведен ряд модернизаций, в том числе установлен двигатель «Евро-5» с увеличенным крутящим моментом, а также обновлено штамповочное оборудование для производства кузовов. «Буханка» по-прежнему востребована и любима многими пользователями, чем и обусловлено продолжение ее жизненного цикла», — рассказали изданию представители УАЗа.

Работа над получением нового ОТТС активно ведется, уточнили на УАЗе.

С предложением приравнять «Буханку» к самоходным машинам (к ним относятся тракторы) после истечения срока действия ОТТС на нее в 2024 году выступил «Национальный автомобильный союз». Соответствующее обращение направлено в Минпромторг.

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