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Глава «Ростеха» анонсировал строительство в России нового автозавода совместно с Китаем

Чемезов: «Ростех» с китайской компанией построят в России новый автозавод

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Нина Падалко/РИА Новости

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал строительство в России нового автомобильного завода совместно с автокомпанией из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

«Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство — больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть, в Подмосковье или в Сибири», — приводит агентство слова Чемезова на встрече со студентами МАИ.

О том, с какой именно китайской компанией планируется осуществить проект, глава «Ростеха» не сказал.

Госкорпорация «Ростех» объединяет более 800 научных и производственных организаций в России, включая «КамАЗ». До этого стало известно, что «Ростех» вернулся в число акционеров «АвтоВАЗа».

Ранее стало известно, сколько автомобилей УАЗ продал в России в октябре.

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