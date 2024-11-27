Средний срок автокредитов вырос до максимума с начала года

Средний срок автокредитов в России в октябре вырос до максимума с начала года и достиг 5,57 года, увеличившись на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний срок автокредитов в регионах РФ (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе — 5,84 года, в Тюменской области — 5,8 года, в Пермском крае — 5,77 года, в Краснодарском крае — 5,77 года, и в Волгоградской области — 5,76 года.

В то же время в Москве средний срок автокредитов — 5,23 года, в Санкт-Петербурге — 5,32 года, в Республике Крым — 5,36 года, в Московской области — 5,39 года, а в Республике Татарстан — 5,4 года.

В октябре 2024 года в регионах России наблюдался значительный рост среднего срока автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Республике Крым (+9,8%), Пермском крае (+9,6%) и Новосибирской области (+9,5%). Также стоит отметить рост в Краснодарском крае (+9,1%) и Ульяновской области (+9%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредитов увеличился на 7,3% и 6,4% соответственно.

21 ноября агентство ТАСС со ссылкой на данные НБКИ сообщало, что россияне в октябре взяли 110,6 тыс. кредитов на покупку автомобиля, что на 35% меньше, чем в сентябре. Для сравнения: по итогам первого месяца осени выдача автокредитов составила 170,1 тыс. договоров.

Ранее ставки по потребительским кредитам превысили 40%.