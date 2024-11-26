Выросло число раненых после обстрела автобуса минометом ВСУ в Новой Каховке

В Каховскую центральную районную больницу доставили еще четырех пациентов, которые пострадали при обстреле автобуса Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает минздрав Херсонской области в своем Telegram-канале.

«Двоих мы направляем в Геническую больницу, еще двое пациентов госпитализированы в хирургическое и травматологическое отделения. Состояние пострадавших средней степени тяжести. На данный момент в Каховской больнице находятся три пациента», — рассказал главврач Каховской ЦРБ Владимир Мурашов.

В результате атаки ВСУ на автобус всего пострадали 17 человек. Шестеро в состоянии легкой степени тяжести пройдут лечение амбулаторно.

ВСУ вели обстрел из миномета.

23 ноября украинские военные нанесли удар по Новой Каховке. При ударе получил повреждения газопровод низкого давления. Кроме того, ВСУ обстреляли местную больницу и многоквартирный жилой дом в Каховке. Также обстрелам подверглись Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка.

Ранее дрон ВСУ разорвал машину скорой помощи в России.