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В Херсонской области выросло число пострадавших при обстреле автобуса

Минздрав: число пострадавших при обстреле автобуса в Новой Каховке выросло до 13

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Haggardous50000/Shutterstock

Число пострадавших при обстреле автобуса в Новой Каховке Херсонской области выросло до 13. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

До этого пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко сообщал, что в результате обстрела автобуса со стороны ВСУ пострадали семь человек.

По словам Василенко, ВСУ вели обстрел из миномета.

23 ноября украинские военные нанесли удар по Новой Каховке. При ударе получил повреждения газопровод низкого давления. Кроме того, ВСУ обстреляли местную больницу и многоквартирный жилой дом в Каховке. Также обстрелам подверглись Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка.

13 ноября украинские войска также обстреляли Каховку, повредив сразу два газопровода.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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