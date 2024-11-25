Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрон ВСУ разорвал машину скорой помощи в России

Появились фото с разорванной машиной скорой помощи после атаки дрона ВСУ

close
Телеграм-канал «Андрей Алексеенко»

В Херсонской области бригаде скорой помощи чудом удалось избежать атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Голопристанском районе бригада медиков скорой помощи просто чудом выжила при атаке украинского дрона. Медики выехали на вызов к раненному при обстреле нацистов местному жителю. Пациенту с минно-взрывными травмами требовалась экстренная помощь», — рассказал он.

Однако украинский дрон нацелился на машину скорой помощи. Водителю и фельдшеру удалось покинуть автомобиль за секунды до удара. В результате машина оказалась почти полностью уничтожена. Пострадавших нет. Медики также успели помочь пациенту.

До этого в Белгороде под обстрел со стороны ВСУ попали восемь легковых автомобилей, последствия обстрела запечатлели на фото и видео мирные жители. На кадрах видны следы от осколков на легковых автомобилях, у «Жигулей» пробиты колеса и выбиты окна, известно, что водитель автомобиля при этом не пострадал.

Ранее машина с мирными жителями подорвалась в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами