Дрон ВСУ разорвал машину скорой помощи в России

В Херсонской области бригаде скорой помощи чудом удалось избежать атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Голопристанском районе бригада медиков скорой помощи просто чудом выжила при атаке украинского дрона. Медики выехали на вызов к раненному при обстреле нацистов местному жителю. Пациенту с минно-взрывными травмами требовалась экстренная помощь», — рассказал он.

Однако украинский дрон нацелился на машину скорой помощи. Водителю и фельдшеру удалось покинуть автомобиль за секунды до удара. В результате машина оказалась почти полностью уничтожена. Пострадавших нет. Медики также успели помочь пациенту.

До этого в Белгороде под обстрел со стороны ВСУ попали восемь легковых автомобилей, последствия обстрела запечатлели на фото и видео мирные жители. На кадрах видны следы от осколков на легковых автомобилях, у «Жигулей» пробиты колеса и выбиты окна, известно, что водитель автомобиля при этом не пострадал.

Ранее машина с мирными жителями подорвалась в Курской области.