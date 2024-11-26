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FAW выведет на российский рынок две новые модели

FAW представит на российском рынке новый лифтбэк Bestune B70 и кроссовер B90

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FAW

Китайская компания FAW представит в России два автомобиля из линейки Bestune 10 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда.

На презентации покажут обновленный лифтбэк Bestune B70 и новый кроссовер T90, который станет флагманом модельной линейки марки в России.

Bestune B70 россиянам предложат в трех комплектациях и с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Есть и более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» японской марки Aisin.

Автомобиль оснащается медиасистемой с 12-дюймовым экраном, камерами кругового обзора, светодиодными фарами и задними фонарями. Для лифтбека предусмотрена панорамная стеклянная крыша, беспроводная зарядка для гаджетов, бесключевой доступ. Также обновленный B70 снабжен функцией распознавания дорожных знаков.

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Bestune

На российском рынке кроссовер FAW Bestune T90 заменит ушедший кроссовер T99. Пока не раскрываются полные технические характеристики. В Китае автомобиль предлагается с двумя двигателями на выбор: мотор 1.5 развивает 156 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, 2,0-литровый мотор мощностью 252 л.с. — с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Ранее сообщалось, что в Калуге начали выпускать кроссоверы Haval M6.

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