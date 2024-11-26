FAW выведет на российский рынок две новые модели

Китайская компания FAW представит в России два автомобиля из линейки Bestune 10 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда.

На презентации покажут обновленный лифтбэк Bestune B70 и новый кроссовер T90, который станет флагманом модельной линейки марки в России.

Bestune B70 россиянам предложат в трех комплектациях и с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Есть и более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» японской марки Aisin.

Автомобиль оснащается медиасистемой с 12-дюймовым экраном, камерами кругового обзора, светодиодными фарами и задними фонарями. Для лифтбека предусмотрена панорамная стеклянная крыша, беспроводная зарядка для гаджетов, бесключевой доступ. Также обновленный B70 снабжен функцией распознавания дорожных знаков.

close Bestune

На российском рынке кроссовер FAW Bestune T90 заменит ушедший кроссовер T99. Пока не раскрываются полные технические характеристики. В Китае автомобиль предлагается с двумя двигателями на выбор: мотор 1.5 развивает 156 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, 2,0-литровый мотор мощностью 252 л.с. — с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Ранее сообщалось, что в Калуге начали выпускать кроссоверы Haval M6.