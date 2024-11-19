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FAW привезет в Россию обновленный B70 в декабре

FAW в декабре начнет продажи обновленного лифтбэка B70 в России

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FAW

Китайский автопроизводитель FAW начнет в декабре 2024 года продажи в России обновленного лифтбэка Bestune B70. Об этом сообщила пресс-служба марки.

Россиянам автомобиль предложат в трех комплектациях и с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Есть и более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» японской марки Aisin.

Автомобиль оснащается медиасистемой с 12-дюймовым экраном, камерами кругового обзора, светодиодными фарами и задними фонарями. Для лифтбека предусмотрена панорамная стеклянная крыша, беспроводная зарядка для гаджетов, бесключевой доступ. Также обновленный B70 снабжен функцией распознавания дорожных знаков. Цену новинки представительство FAW объявит позднее.

Ранее на российский рынок вышел кроссовер MG ZS по цене от 2,4 млн рублей.

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