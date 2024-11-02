Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кроссовер FAW Bestune T90 сертифицирован в России

FAW сертифицировал в России флагманский кроссовер Bestune T90

close
Bestune

На кроссовер FAW Bestune T90 в России оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), автомобиль готов к старту официальных продаж. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

ОТТС оформила компания «ФАВ — Восточная Европа», представительство FAW в России. Получение этого документа позволяет импортировать автомобиль в страну крупными партиями с оформлением ЭПТС. На российском рынке FAW Bestune T90 заменит ушедший кроссовер T99.

Сроки начала продаж новой модели в России не называются. До этого T90 планировали вывести на российский рынок летом, но этого не произошло. Не раскрываются и полные технические характеристики. В Китае автомобиль предлагается с двумя двигателями на выбор: мотор 1.5 развивает 156 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, 2,0-литровый мотор мощностью 252 л.с. — с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Ранее «Газета.Ru» перечислила достоинства и недостатки флагманского Tank 700.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами