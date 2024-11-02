Кроссовер FAW Bestune T90 сертифицирован в России

На кроссовер FAW Bestune T90 в России оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), автомобиль готов к старту официальных продаж. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

ОТТС оформила компания «ФАВ — Восточная Европа», представительство FAW в России. Получение этого документа позволяет импортировать автомобиль в страну крупными партиями с оформлением ЭПТС. На российском рынке FAW Bestune T90 заменит ушедший кроссовер T99.

Сроки начала продаж новой модели в России не называются. До этого T90 планировали вывести на российский рынок летом, но этого не произошло. Не раскрываются и полные технические характеристики. В Китае автомобиль предлагается с двумя двигателями на выбор: мотор 1.5 развивает 156 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, 2,0-литровый мотор мощностью 252 л.с. — с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

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