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Завод «ПСМА Рус» в Калуге начал выпускать кроссоверы Haval M6

Haval начал выпускать кроссоверы M6 на заводе «ПСМА Рус» в Калуге

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Great Wall Motor

На заводе «Автомобильные технологии» («ПСМА Рус») под Калугой начался выпуск кроссоверов Haval M6. Об этом сообщает «Российская газета».

«Производство модели Haval M6 налажено на производственной площадке «Автомобильных технологий» в Калужской области», — сообщили «Российской газете» в «Хавейл Мотор Рус».

Отмечается, что это бюджетный кроссовер Haval M6, который еще год назад в тестовом режиме собирали на российском заводе Haval в Тульской области.

Длина компактного кроссовера Haval M6 составляет 4664 мм. Колесная база — 2680 мм. В базовой комплектации автомобиль получил 1.5-литровый бензиновый мотор мощностью 143 л.с. и механическую коробку передач. Начальная стоимость кроссовера — 2,18 млн рублей.

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