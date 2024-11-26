Audi представила новый кроссовер, который официально не появится в России

Немецкая компания Audi представила купеобразный кроссовер Q5 Sportback второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль построен на платформе Premium Platform Combustion (PPC). От модели предыдущего поколения новинка отличается измененной решеткой радиатора и OLED-фонарями с фактурной графикой.

В салоне на передней панели Q5 Sportback расположен дисплей мультимедийной системы Audi MMI и отдельный экран для переднего пассажира. В отделке интерьера использованы такие премиальные материалы, как ткань Kaskade и искусственное микроволокно Dinamica. Натуральная кожа не предусмотрена.

На европейском рынке кроссовер будет доступен с тремя двигателями на выбор. Базовый вариант оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором и электрическим силовым агрегатом. Общая мощность — 204 л.с. Дизельный мотор имеет аналогичные объем и мощность, но без электрического двигателя. Привод — передний и полный.

Топовый SQ5 получил турбированный 3,0-литровый мотор мощностью 367 л.с. Коробка передач для всех версий — семиступенчатая роботизированная с двойным сцеплением.

До этого стало известно, что компания Zeekr планирует начать продажи своего нового кроссовера 7X в Европе.

Европейская версия автомобиля будет немного отличаться от той, которая продается в Китае. У машины для Старого Света не будет светодиодной полосы в передней части и лидара. Размеры не изменятся.

Силовой агрегат от Zeekr 007 выдает 416 л.с. для начальной заднеприводной комплектации. Полноприводный вариант развивает мощность 636 л.с. В Китае автомобиль стоит 240-350 тыс. юаней (3,3-4,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

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