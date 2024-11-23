Zeekr начнет продажи кроссовера 7X в Европе

Компания Zeekr планирует начать продажи своего нового кроссовера 7X в Европе. Об этом сообщает carnewschina.com. Это произойдет уже в 2025 году.

Отмечается, что европейская версия автомобиля будет немного отличаться от той, которая продается в Китае. У машины для Старого Света не будет светодиодной полосы в передней части и лидара. Размеры не изменятся.

Длина китайской версии Zeekr 7X составляет 4825 мм, колесной базы — 2925 мм. Автомобиль на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем основной конкурент от американской Tesla.

У автомобиля современная 800-вольтовая электросистема. Начальная комплектация Zeekr 7X комплектуется батареей, которую можно зарядить за 15 минут до 80% уровня зарядки, что даст запас хода в 500 км. Более дорогие версии получили тройной аккумулятор разработки компании CATL.

Силовой агрегат от Zeekr 007 выдает 416 л.с. для начальной заднеприводной комплектации. Полноприводный вариант развивает мощность 636 л.с. В Китае автомобиль стоит 240-350 тыс. юаней (3,3-4,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

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