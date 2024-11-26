Новый кроссовер Changan CS75 Plus появился у российских дилеров

Кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения начал поступать российским дилерам. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобиль доступен на российском рынке с двумя силовыми агрегатами и в трех комплектациях. В базовой версии кроссовер сегмента D будет оснащаться турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Более мощный мотор 2.0 выдает 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В обоих случаях автомобиль оснащается 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin.

В базовой комплектации автомобиль получил шесть подушек безопасности, светодиодную оптику, 19-дюймовые диски, салон с обивкой из искусственной кожи, электрорегулировки передних кресел, аудиосистему с шестью динамиками и панорамную крышу. В наличии также набор систем активной безопасности. Также среди опций встроенный видеорегистратор и проекционный дисплей, транслирующий показания приборов на лобовое стекло. Машина в базовой комплектации стоит от 3,54 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на популярную модель Jetour объявили скидку в 320 тысяч рублей.