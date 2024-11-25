МВД показало на видео водителя BMW, сбившего людей в Челябинске

У водителя BMW, сбившего пешеходов в Челябинске, обнаружено 1,074 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Видеозапись освидетельствования опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения», — написала Волк.

Водителя отстранили от управления, его машину эвакуировали на спецстоянку.

Автомобиль наехал на толпу пешеходов на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина, наезд попал на видео. Водителя помогли задержать другие автомобилисты, которые заблокировали его машину.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту наезда BMW на пешеходов в Челябинске.