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В Челябинске поймали водителя, который влетел в толпу пешеходов

В Челябинске полиция задержала влетевшего в толпу пешеходов водителя

В Челябинске задержали водителя, который сбил толпу пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«За рулем BMW X-6 находился 47-летний Алексей Корягин. Он был пьян», — говорится в публикации.

По данным «112», задержать мужчину помогли другие водители: они заблокировали его автомобиль в другом квартале и дождались правоохранителей. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «74.RU| Новости Челябинска», видно, как двое мужчин вытаскивают виновника ДТП из автомобиля.

До этого сообщалось, что на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске автомобиль влетел в толпу пешеходов и уехал. По словам очевидцев, среди пострадавших — мать с детской коляской.

Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» до этого сообщал, что в Москве на Ленинградском шоссе авария с тремя автомобилями парализовала движение транспорта. По его данным, на месте работают оперативные службы города.

Ранее дрон ВСУ разорвал машину скорой помощи в России.

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