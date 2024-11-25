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Назван виновник жесткого ДТП с 11 пострадавшими под Петербургом

Mash: за рулем автобуса, влетевшего в фуру в Ленобласти, был уроженец Узбекистана

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области автобус, за рулем которого находился гражданин Узбекистана, влетел в фуру, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«По уточненным данным, пострадали пятеро детей и еще шесть взрослых. Водитель, гражданин Узбекистана, въехал в припаркованную фуру», — говорится в публикации.

В числе пострадавших оказались Анастасия Ч., Дмитрий Ч., Александр К., Полина П., Людмила Г., Любовь Г., Кирилл Ю., Захар Ю. и Игорь Р.

На опубликованных кадрах с места происшествия заметно, что в ДТП пострадали несколько фур, которые столкнулись из-за врезавшегося в них автобуса.

Авария произошла в Ломоносовском районе. Грузовик и автобус столкнулись около 07:30 часов мск в поселке Новоселье. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.

23 ноября сообщалось, что в Буйнакском районе Дагестана опрокинулась пассажирская «Газель», в результате ДТП восемь человек получили травмы.

21 ноября в Новосибирской области пассажирский автобус съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, их направили в медучреждение.

Ранее в Кемерово трамвай слетел с рельсов и перегородил проспект.

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