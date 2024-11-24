В Кемерово трамвай слетел с рельсов и перегородил проспект

В городе Кемерово трамвай сошел с рельсов и перегородил проспект Ленина. Об этом написал Telegram-канал «Инцидент Кемерово».

Согласно публикации, ДТП произошло с трамваем №3 около торгового центра «Семерка». В результате инцидента транспортное средство перекрыло весь проспект.

Очевидец произошедшего рассказал, что другим машинам пришлось объезжать место аварии по встречной полосе, образовалась пробка.

Это не первый случай ДТП с трамваями в городе. Так, 6 июня в час пик, около 7:30 утра (3:30 мск), в начале Кузнецкого моста через реку Томь один из трамваев на полной скорости врезался в другой, в результате чего травмы получили водитель трамвая и десятки пассажиров. По данным созданного после аварии оперативного штаба, всего пострадали 146 человек. Причиной происшествия, предположительно, стал отказ тормозов у одного из трамваев. Он спускался с горы и набрал большую скорость, при этом на крутом повороте из салона прямо на проезжую часть вылетели два человека. Суд арестовал двух фигурантов дела о столкновении трамваев в городе: мастера и директора «Кемеровской электротранспортной компании» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, они допустили на линию трамвай с неисправными тормозами.

Ранее в Кемерово трамвай наехал на пенсионерку.