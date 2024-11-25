В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 11 человек

В Ленинградской области в аварии с участием грузовика и пассажирского автобуса пострадали 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, в числе пострадавших пять детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла в Ломоносовском районе. Грузовик и автобус столкнулись около 07:30 часов мск в поселке Новоселье. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.

До этого ДТП произошло на внешней стороне МКАД в районе съезда №41.

23 ноября сообщалось, что в Буйнакском районе Дагестана опрокинулась пассажирская «Газель», в результате ДТП восемь человек получили травмы.

Ранее в Петербурге автобус протаранил несколько машин.