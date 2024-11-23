В Госдуме предложили увеличить налог на машины с громким выхлопом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру транспорта России Роману Старовойту обращение, в котором предложил повысить налог для автомобилей, чья выхлопная система была намеренно модернизирована для усиления звука выхлопных газов. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат предложил ввести повышающий налоговый коэффициент для таких машин, а также отменить для них налоговые льготы. Чернышев отметил, что в действующем законодательстве предусмотрены санкции за эксплуатацию транспортных средств, которые нарушают допустимые нормы шума. Однако, по его словам, они не всегда оказываются эффективными.

По мнению вице-спикера, введение подобных мер позволит сократить число нарушений акустического комфорта. Кроме того, введение налогового коэффициента и отмена льгот может стимулировать водителей отказаться от модернизации своих автомобилей.

В августе депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. Он отметил, что для реализации идеи можно использовать камеры с микрофонами.

Ранее эксперты оценили идею депутатов поставить заглушки на мотоциклы для тихой езды.