Эксперты оценили идею депутатов поставить заглушки на мотоциклы для тихой езды

Установка заглушки на выхлопную систему мотоциклов для обеспечения тихой езды – это достаточно популярная идея, однако реализовать ее на практике невозможно. Для этого придется менять конструкцию транспорта, а это по закону запрещено, объяснил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT.

Даже если создадут специальный регламент, по которому владельцам мотоциклов разрешат менять их конструкцию, такое вмешательство обойдется россиянам слишком дорого, считает специалист.

«Это экспертиза, получение разрешение, внесение изменений, прохождение ТО и так далее. Будет ли экономическая нагрузка на мотоциклистов? Да, и существенная», — подчеркнул Попов.

Что касается звуков в глушителе мотоцикла, то они издаются по объяснимым причинам, а установка заглушки может значительно снизить мощность транспортного средства и значительно сказаться на безопасности всех участников дорожного движения, отметил автоэксперт.

«Поэтому идея может и популярная, но совершенно не просто реализуемая», — заключил Попов.

Напомним, с инициативой установки заглушек на выхлоп мотоциклов с целью снижения их шума выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов – он направил соответствующее предложение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Свое предложение депутат объяснил тем, что в регионах жители все чаще жалуются на шум, вызванный ревущими двигателями мотоциклов. Однако эксперты уже назвали эту идею бессмысленной, так как за излишний шум мотоциклов нести ответственность должны не владельцы, а соответствующие органы, которые допустили его эксплуатацию в РФ.

Ранее сообщалось, что в России впервые начали штрафовать водителей за шумные авто и мотоциклы.