Минпромторг защитит «АвтоВАЗ» от иностранных конкурентов

Глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, заявил, что отечественных автопроизводителей необходимо защитить от давления импорта.

«Необходимо обеспечить защиту наших производителей от давления импорта в легковых сегментах. Особенно это касается сегментов «В» и «В+» — традиционных сегментов «АвтоВАЗа», где у нас есть собственные модели», — сказал Алиханов.

По его словам, защищать российских автопроизводителей планируется с помощью регуляторных и таможенно-тарифных мер. Он напомнил, что 1 октября 2024 года проиндексирован утильсбор. Следующий этап повышения произойдет 1 января 2025 года. Далее тарифы будут меняться на протяжении шести лет. Это, как отметил Алиханов, создает существенные возможности для автопрома.

До этого стало известно, что в октябре 2024 года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей рекордные 542 млрд рублей, что почти на 60% больше, чем годом ранее.

Больше всего денег в октябре было потрачено на покупку автомобилей китайских брендов — 334,8 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем месяцем ранее. Всего в октябре дилеры китайских марок продали в РФ 98,7 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что Дубае стали доступны для заказа автомобили Lada Granta и Vesta.