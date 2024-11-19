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На «АвтоВАЗе» не исключили вероятности повышения цен на автомобили Lada в 2025 году

«АвтоВАЗ» не исключил повышение цен на Lada из-за роста ключевой ставки

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Алексей Даничев/РИА Новости

В 2025 году есть вероятность индексации цен на автомобили Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка, является основой роста себестоимости продукции. Это первый фактор, который будет влиять на индексацию. Вторым фактором является продолжающийся, к сожалению, рост курса доллара по отношению к рублю», — сказал Соколов.

Он добавил, что с ноября 2023 года индексация средних цен автомобилей Lada составила 4,3%.

До этого стало известно, что за три последних года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» увеличил стоимость модели Lada Granta в базовой комплектации на четверть.

В 2021 году Lada Granta стоила от 560 тыс. рублей до 808 тыс. рублей в зависимости от версии. В августе 2024 года «АвтоВАЗ» в четвертый раз за этот год поднял цены на автомобили Lada. Стоимость базового седана Lada Granta составила 700 тыс. рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» начал предлагать Lada Vesta с огромной скидкой.

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