Водителям назвали стоимость базового набора для подготовки машины к зиме

Базовый набор для подготовки машины к холодам в 2024 году обойдется автомобилистам в 38,9 тыс. рублей. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на исследование маркетплейса Мегамаркет и сервиса для приема платежей ЮKassa.

«К зиме эксперты рекомендуют автовладельцам приобрести комплект зимней резины, заменить моторное масло, антифриз, щетки стеклоочистителя, воздушный, масляный и салонный фильтры, заменить жидкость стеклоомывателя на зимнюю и обработать силиконовой смазкой резиновые уплотнители», — отмечается в исследовании.

В базовый комплект также входит набор автохимии: антилед для стекол, размораживатель замков, щетка для очистки снега, скребок для льда и складная лопата. Также специалисты посоветовали купить пусковое зарядное устройство.

До этого российским водителям посоветовали поменять моторное масло в автомобиле в преддверии зимы. Отказ от этой процедуры нередко приводит к повреждениям двигателя, поскольку в старой технической жидкости скапливаются продукты сгорания топлива, говорят эксперты. В итоге риск загустевания масла в мороз повышается. Смена масла особенно важна для старых машин. Для зимы водителям посоветовали выбирать синтетическую жидкость с низкой вязкостью.

Также автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что владельцам китайских автомобилей необходимо внимательно отнестись к подготовке машин к зиме.

Эксперт отметил, что перед наступлением холодов следует тщательно проверить уровень всех технических жидкостей, залить «зимнее» масло, а также поменять родные масляные фильтры на продукцию более популярных и проверенных временем брендов.

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