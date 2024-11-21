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Французский актер Пьер Пальмад может сесть на пять лет в тюрьму за ДТП

Прокуратура Франции запросила 5 лет тюрьмы для совершившего ДТП актера Пальмада

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Vincent Isore, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Прокуратура французского города Мелен потребовала приговорить к пяти годам лишения свободы актера Пьера Пальмада, совершившего ДТП в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Находившийся под воздействием наркотиков актер в феврале прошлого года устроил аварию на территории департамента Сена и Марна, в результате которой три человека получили серьезные травмы. Одна из пострадавших, будучи беременной, потеряла ребенка.

Государственное обвинение запросило для Пальмада пять лет тюремного заключения без права условно-досрочного освобождения в течение двух лет, с последующим испытательным сроком на три года.

Актер перед заседанием суда попросил прощения у пострадавших. Он заявил, что больше не употребляет алкоголь и наркотики.

21 октября сообщалось, что дагестанская певица Хава Газахова попала в реанимацию после ДТП.

23 августа сообщалось, что популярного российского актера озвучивания Бориса Репетура оштрафовали после ДТП.

Ранее стало известно о новых ДТП с участием сына Джоли и Питта.

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