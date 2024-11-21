Французский актер Пьер Пальмад может сесть на пять лет в тюрьму за ДТП

Прокуратура французского города Мелен потребовала приговорить к пяти годам лишения свободы актера Пьера Пальмада, совершившего ДТП в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Находившийся под воздействием наркотиков актер в феврале прошлого года устроил аварию на территории департамента Сена и Марна, в результате которой три человека получили серьезные травмы. Одна из пострадавших, будучи беременной, потеряла ребенка.

Государственное обвинение запросило для Пальмада пять лет тюремного заключения без права условно-досрочного освобождения в течение двух лет, с последующим испытательным сроком на три года.

Актер перед заседанием суда попросил прощения у пострадавших. Он заявил, что больше не употребляет алкоголь и наркотики.

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