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Дагестанская певица попала в реанимацию после ДТП

Певица Хава Газахова госпитализирована после ДТП

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DAG Production

Певица Хава Газахова госпитализирована после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дагестан сейчас».

Газахова попала в аварию по дороге в Дагестан после концерта в Ростове. Подробности происшествия неизвестны. Telegram-канал опубликовал фото разбитой машины, в которой находилась артистка. Певицу доставили в больницу на медицинском вертолете.

По данным издания, Газахова находится в реанимации. На данный момент врачи борются за ее жизнь.

Хава Газахова является заслуженной артисткой Республики Дагестан. Она родилась в Махачкале. Певица исполняет музыку, в которой звучат народные мотивы.

17 октября Telegram-канал Mash заявлял, что бывшего участника группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова госпитализировали, поскольку ему «стало плохо после пневмонии». По версии издания, артист жаловался врачам на слабость и артериальное давление. Врачи обнаружили у певца артрит и подагру.

Директор Богомазова Майя Троян сообщила, что певец находится в стабильном состоянии на фоне госпитализации.

Ранее жена Панкратова-Черного Юлия опровергла информацию о срочной операции актера.

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