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Ведущего «От винта!» оштрафовали после ДТП

Актера озвучивания Бориса Репетура оштрафовали на 30 тысяч рублей

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Старое телевидение | 1991-2010/VK

Популярного российского актера озвучивания Бориса Репетура оштрафовали после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В Чертановском районном суде Репетура признали виновным в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

66-летнему артисту и телеведущему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Борис Репетур является «закадровым голосом» многих российских телевизионных программ, озвучил около тысячи рекламных роликов. В 1995-1998 годах вместе с Антоном Зайцевым вел телепередачу о компьютерных играх «От винта!», после чего неоднократно возвращался к аналогичной должности в других похожих проектах.

Актер также озвучивает компьютерные игры — например, в нескольких игровых проектах он подарил голос сыщику Шерлоку Холмсу.

Накануне певец Егор Крид получил штраф из-за концерта в Москве.

Ранее с лидера «Руки Вверх» взыскали долги по ЖКХ.

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