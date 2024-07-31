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Стало известно о новых ДТП с участием сына Джоли и Питта

Друзья сына Джоли и Питта Пакса заявили, что он попадает в аварии без шлема

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Jordan Strauss/Invision/AP

Стало известно о других ДТП с участием приемного сына голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакса. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, друзья беспокоятся о 20-летнем Паксе, недавно попавшем в аварию — на мотоцикле он якобы ведет себя безрассудно и не носит шлем.

Второй источник, близкий к семье юноши, сообщил, что мать находится с Паксом в больнице и его состояние врачи оценивают как стабильное.

29 июля Пакс Джоли-Питт попал в аварию в Лос-Анджелесе. Сын Джоли и Питта врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи. Молодой человек получил травмы бедра и головы.

Ранее Анджелина Джоли рассказала о состоянии сына после аварии.

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