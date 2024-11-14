Эксперт: разгон до 150 км/ч безопасен только на двух дорогах России

В России на сегодняшний день только две дороги, на которых возможно установить ограничение скорости до 150 км/ч – это трассы М-1 и М-12, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В целом повышение скоростного режима – это хорошая идея, но делать это нужно не на всех дорогах и не столь значительно, подчеркнул он в беседе с НСН.

На всех трассах, кроме двух обозначенных, ездить с такой высокой скоростью нельзя, поэтому общее правило для всех дорог ввести просто невозможно. Нужно руководствоваться в первую очередь соображениями безопасности, подчеркнул эксперт. По его мнению, сейчас действительно на многих магистралях скоростной режим занижен.

«Это фундаментальная проблема. Когда занижается скорость, сразу устанавливается камера, это автоматически происходит. Поэтому пересмотр скоростного режима – это то, куда нам надо двигаться», — подчеркнул Шапарин.

Он призвал не проводить эту работу огульно, так как в России и без того растет количество ДТП и ухудшается качество дорог.

Напомним, в Госдуме подготовили обращение к начальнику ГУ ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову, в котором просят повысить разрешенную скорость до 150 км/ч на тех скоростных трассах, которые отвечают требованиям безопасности, типа М11 «Нева» или М12 «Восток. По мнению авторов инициативы, повышение порога максимальной скорости позволит сократить пробки и будет способствовать экономическому развитию регионов.

Ранее автоюрист оценил планы Госдумы разогнать автомагистрали до 150 км/ч.