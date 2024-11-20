Трасса М-12 будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году

В 2025 году трасса М-12, начинающаяся в Москве, будет продлена от Казани до Екатеринбурга. Об этом ТАСС заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Появился новый маршрут, появилось новое движение транспорта и пассажиров. Мы продолжаем этот маршрут. И в следующий год мы к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год — к Тюмени», — заявил Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства добавил, что по трассе из Москвы в Казань за прошедший год совершили поездки около 42 млн пассажиров.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в России на сегодняшний день только две дороги, на которых возможно установить ограничение скорости до 150 км/ч — это трассы М-1 до Минска и М-12 до Казани.

Напомним, в Госдуме подготовили обращение к начальнику ГУ ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову, в котором просят повысить разрешенную скорость до 150 км/ч на тех скоростных трассах, которые отвечают требованиям безопасности, типа М11 «Нева» или М12 «Восток. По мнению авторов инициативы, повышение порога максимальной скорости позволит сократить пробки и будет способствовать экономическому развитию регионов.

Ранее автоюрист оценил планы Госдумы разогнать автомагистрали до 150 км/ч.