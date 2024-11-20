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В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям лошадь за маткапитал

Милонов предложил выдавать многодетным семьям лошадь вместо авто за маткапитал

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Shutterstock

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать многодетным семьям лошадь. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

20 ноября комитет Госдумы по защите семьи отклонил законопроект ЛДПР об использовании материнского капитала для покупки многодетными семьями автомобилей. Милонов, комментируя эту инициативу, заявил, что он сам многодетный отец и с радостью бы поддержал проект, если бы в качестве транспорта на маткапитал можно было бы купить лошадь.

«Я бы поддержал, если бы предложили давать лошадь, например, потому что лошадь точно произведена в России и это такой же транспорт. Но, к сожалению, лошади тут (в законопроекте. — «Газета.Ru») не прописано», — сказал Милонов.

В ответ на это его коллега по комитету депутат Татьяна Буцкая заявила, что лошадь дорого кормить и содержать.

До этого глава комитета по региональной политике Алексей Диденко предложил разрешить тратить материнский капитал на обучение в автошколе. Письмо с соответствующим предложением он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«В целях повышения социальной поддержки и улучшения качества жизни семей с детьми в России прошу вас поддержать законодательное расширение программы «Материнский (семейный) капитал». Предлагаю включить в перечень допустимых расходов материнского капитала обучение в автошколе одного из родителей», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в России хотят запустить программу «Доступный автомобиль» для семей с детьми.

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