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В России хотят запустить программу «Доступный автомобиль» для семей с детьми

В ГД предложили запустить программу «Доступный автомобиль» для многодетных семей

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Pixabay

В России захотели запустить новую федеральную программу «Доступный автомобиль», которая предполагает обеспечение многодетных семей новым личным автотранспортом отечественного производства. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова направили в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с соответствующим предложением, пишет газета «Известия», ссылаясь на документ.

В документе депутаты указали на непростую демографическую ситуацию в РФ. Так, естественная убыль населения в январе — июне текущего года составила 272,5 тыс. При этом снижаются показатели рождаемости, которая по сравнению с первым полугодием 2022-го уменьшилась на 3%, до 616,2 тыс. человек, обратили внимание парламентарии.

Как считают авторы письма, наибольший потенциал для улучшения демографии есть у мер по поддержке многодетных семей, в том числе по льготному приобретению автомобиля. Однако, как отметили они, действующая государственная программа «Семейный автомобиль» обладает рядом недостатков. В первую очередь это размер кредита и проценты по нему, которые являются серьезной нагрузкой на бюджет семей.

«В связи с вышеизложенным просим вас рассмотреть возможность запуска программы льготной долгосрочной социальной аренды автомобилей многодетными семьями «Доступный автомобиль», — сообщили депутаты.

По их словам, Минпромторг РФ может выступать оператором этой программы.

«В рамках нее предлагается создание государственных автомобильных центров, в которых будет реализовываться продукция отечественной автомобильной промышленности», — заявили парламентарии.

Как говорится в письме, предусматривается, что ежегодная стоимость аренды не должна превышать 5% от изначальной цены, по которой был приобретен автомобиль. При этом страхование машины и ее техническое обслуживание должно осуществляться только за счет бюджетных средств. Кроме того, для многодетных семей, непрерывно арендовавших автомобиль на протяжении шести лет и более, необходимо ввести возможность выкупа данного автомобиля со скидкой 50% от его изначальной стоимости.

До этого ЛДПР предложила выдавать молодым семьям по миллиону рублей на покупку машины.

Ранее в Госдуме назвали вероятный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей.

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