Mercedes-Benz главы Башкирии за день получил штрафов на 14 тысяч рублей

Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash. Отмечается, что в это время в Уфе проводили Кубок России по греко-римской борьбе.

«Все знают, что Радий Фаритович любит спорт и скорость. Первое сплелось со вторым 29-го октября. Мерседес главы гнал больше 140 км/ч в сторону Центра Римы Баталовой. По Салаватке и трассе Уфа-Оренбург точно также.

Всего с 10 октября по 19 ноября служебная машина Хабирова поймала 33 камеры на 32 тыс. рублей.

До этого стало известно, что певец Григорий Лепс получил почти 800 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая их сумма составляет более 552 тыс. рублей. В основном это штрафы за неоплату парковки и превышение скорости.

Также, в октябре сообщалось, что актер Павел Прилучный получил за нарушение правил дорожного движения (ПДД) 370 штрафов на сумму свыше 340 тыс. рублей.

Среди причин взысканий были: нарушение правил стоянки, несоблюдение разметки, тонировка стекол и неоплата парковки.

Ранее россиянам назвали средний размер штрафа ГИБДД в России.