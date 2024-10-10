Григория Лепса оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушения ПДД

Певец Григорий Лепс получил почти 800 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«У Григория Лепса обнаружено более 793 штрафов на полмиллиона рублей. Певец решил обогнать Прилучного в нарушениях ПДД. Общая сумма штрафов составляет более 552 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном это штрафы за неоплату парковки и превышение скорости.

Актер Павел Прилучный получил за нарушение правил дорожного движения (ПДД) 370 штрафов на сумму свыше 340 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Канал не уточняет, за какой отрезок времени звезда «Мажора» накопил штрафы. «Звездач» отмечает, что среди причин взысканий были: нарушение правил стоянки, несоблюдение разметки, тонировка стекол и неоплата парковки.

24 сентября mk.ru сообщил, что режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде. Постановщика остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только осенью нынешнего года.

По данным издания, автоинспектор обнаружил у Андреасяна признаки алкогольного опьянения — красное лицо и специфичный запах. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

Ранее россиянам назвали средний размер штрафа ГИБДД в России.