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Назван средний размер штрафа ГИБДД в России

«Авто Mail.ru»: средний размер штрафа ГИБДД в России составляет 456 рублей

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Максим Блинов/РИА Новости

В России за три квартала 2024 года средняя сумма платежей за штрафы ГАИ снизилась до 456 рублей. В прошлом году за аналогичный период сумма составила 640 рублей. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Самым частым за первые три квартала текущего года оказался платеж за нарушение ПДД в размере 250 рублей. Доля платежей на такую сумму от их общего числа с января по сентябрь 2024 года составила 71,7%. На втором месте по популярности сумма в 500 рублей с долей 6,8%. На третьем — 550 рублей и 4,9%.

До этого стало известно, что водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение электронных сигарет за рулем.

Сейчас камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон у уха. Министерство транспорта предлагает расширить перечень до «всех устройств», поскольку руки должны быть полностью свободны во время вождения и быть на руле.

В Национальном автомобильном союзе заявили, что речь идет об электронных сигаретах, телефоне, а также других гаджетах. Кроме того, обсуждается вопрос об обычных сигаретах. Эта инициатива будет рассматриваться отдельно.

Также, в Татарстане запустили обновленный сервис «Народный инспектор». За сообщение в нем о нарушении ПДД татарстанцы будут получать вознаграждение в размере 25% от штрафа.

В частности, почти 1,5 тыс. рублей можно получить за видео с выездом автомобиля на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. 1,1 тыс. рублей — за видео с загрязнением окружающей среды отходами производства. 300 рублей — размер вознаграждения за видео с непристегнутым водителем или пассажиром машины. За видео водителя за рулем с телефоном можно получить 435 рублей.

Ранее стало известно, что на дорогах появятся камеры, вычисляющие автомобили со скрытыми номерами.

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