У Прилучного нашли 370 штрафов за нарушение ПДД

Актер Павел Прилучный получил за нарушение правил дорожного движения (ПДД) 370 штрафов на сумму свыше 340 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Канал не уточняет, за какой отрезок времени звезда «Мажора» накопил штрафы. «Звездач» отмечает, что среди причин взысканий были: нарушение правил стоянки, несоблюдение разметки, тонировка стекол и неоплата парковки.

24 сентября mk.ru сообщил, что режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде. Постановщика остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только осенью нынешнего года.

По данным издания, автоинспектор обнаружил у Андреасяна признаки алкогольного опьянения — красное лицо и специфичный запах. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

Позднее стало известно, что режиссер намерен обжаловать лишение водительских прав. Андреасян уверил, что не находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он признался, что выпил лишь бокал вина за сутки до инцидента.

Ранее Галустян вспомнил, как на реалити «Звезды в джунглях» произошел бунт.