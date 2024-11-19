Полиция задержала таксиста «с ваххабитской бородкой», который угрожал ветерану СВО

В Тобольске задержан водитель такси, который приставил пистолет к голове ветерана СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемого. Следственными органами в отношении фигуранта принято процессуальное решение», — написала Волк.

На опубликованных МВД кадрах из салона такси видно, что водитель приставил пистолет к голове сидящего рядом с ним пассажира. До этого сам пострадавший рассказал изданию Readovka, что таксист сообщил ему о своей ненависти к ВС РФ и заявил, что через знакомых сможет откупиться от наказания за 50 тыс. рублей.

О нападении таксиста «с ваххабитской бородкой» на участника СВО рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее появилось видео с дракой водителя и пассажира автобуса в Воронеже.