Боец СВО, которому таксист приставил к голове пистолет, раскрыл подробности нападения

Таксист, напавший в Тобольске с пистолетом на ветерана СВО, утверждал, что сможет избежать наказания за 50 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на пострадавшего.

«Бомбила, который приставил пистолет к его голове и рассказывал о своей ненависти к ВС РФ, в ходе угроз еще и хвастался тем, что за это ему якобы ничего не будет. Он говорил мужчине «подавать заяву», ведь все равно «через знакомых за ₽50 тыс. откупится», — отмечается в публикации.

Также нападавший заявил пассажиру, что не выстрелил только потому, что не захотел пачкать свой автомобиль, утверждает Readovka.

О нападении таксиста «с ваххабитской бородкой» на ветерана СВО сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Необходимо проверить наличие гражданства у водителя такси и уточнить, есть ли у него разрешение на оружие, указал депутат.

Ранее в Косторомской области мужчина разбил ногами машину сожительницы и попал на видео.