Появилось видео с дракой водителя и пассажира автобуса в Воронеже

В Воронеже произошла драка между водителем и пассажиром автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Воронеж» и публикует видеозапись инцидента.

«Очевидцы сообщают, что водитель и пассажир автобуса N63 подрались из-за просьбы открыть заднюю дверь», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых из салона, видно, что двое мужчин дерутся на улице около автобусной остановки. Мужчина плотного телосложения в куртке и кепке нанес несколько ударов кулаками своему оппоненту, в ответ тот нанес несколько ударов ногами. Одна из пассажирок, находящихся в салоне, возмутилась происходящему и призвала окружающих вызвать полицию.

До этого в подмосковном Жуковском мужчина избил водителя автобуса, а также выстрелил из пистолета в лобовое стекло.

Ранее в Костромской области мужчина разбил ногами машину девушки и попал на видео.