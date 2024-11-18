На видео попало, как грузовик в Китае упал с обрыва вместе с водителем

Недалеко от города Вэньшань в китайской провинции Юньнань 14 ноября водитель грузовика вместе с машиной перевернулся и упал с обрыва во время дорожных работ. Об этом сообщает Telegram-канал RU_CHP и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что после поднятия кузова груз не смог высыпаться из него. Автомобиль потянуло вниз, он перевернулся через заднюю ось и скатился по каменистому склону. Водитель не успел предпринять попытки эвакуироваться из машины. Вслед за грузовиком с обрыва начали падать деревья. Сообщается, что водитель сейчас в больнице с множественными травмами.

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